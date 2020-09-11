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В Узбекистане наладят производство новейших моделей Kia

11.09.2020 10:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Kia объявила о том, что с ноября 2020 года на заводе ADM-Jizzakh в свободной экономической зоне Джизак в Узбекистане начнется сборка новейших моделей марки — Seltos и K5.


Согласно планам владельцев, на заводе, принадлежащем компании Roodell, будет налажен выпуск автомобилей трех брендов (дистрибьютором которых и является Roodell), однако модели Kia будут играть в его производственной программе важнейшую роль. В настоящее время идет финальный этап строительства завода в СЭЗ Джизак, и проводятся подготовительные работы по монтажу двух производственных линий. Производственная линия, предназначенная для выпуска автомобилей корейского бренда, создавалась под контролем российской региональной штаб-квартиры Kia.


На первом этапе производственная мощность завода ADM-Jizzakh будет составлять 25 тысяч автомобилей в год, а на втором, по мере введения в действие линий с цехами сварки и окраски кузовов, она возрастет до 100 тысяч. В ноябре 2020 года новый завод начнет выпуск седана K5 и компактного кроссовера Seltos.

 
 
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Этой осенью на заводе ADM-Jizzakh в свободной экономической зоне Джизак в Узбекистане начнется сборка двух новых моделей Kia - Seltos и K5.
 
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