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Доллар упал ниже 2,6 рубля, евро продолжает дешеветь
Источник материала: Onliner
Нефть марки Brent опустилась ниже $40 за баррель. Московская биржа открылась падением доллара и евро. Обе эти валюты падают и на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Доллар с ходу потерял 1,59 копейки. Его покупают и продают по 2,5999.
Валюта ЕС со старта торгов начала проседать. Евро сбросил 0,6 копейки и сейчас стоит 3,0886.
Сотня российского рубля сейчас торгуется по 3,4650. Это на 0,21 копейки выше, чем вчера.
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Нефть марки Brent опустилась ниже $40 за баррель. Московская биржа открылась падением доллара и евро. Обе эти валюты падают и на Белорусской валютно-фондовой...
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