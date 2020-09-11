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Доллар упал ниже 2,6 рубля, евро продолжает дешеветь

11.09.2020 10:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Нефть марки Brent опустилась ниже $40 за баррель. Московская биржа открылась падением доллара и евро. Обе эти валюты падают и на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Доллар с ходу потерял 1,59 копейки. Его покупают и продают по 2,5999.

Валюта ЕС со старта торгов начала проседать. Евро сбросил 0,6 копейки и сейчас стоит 3,0886.

Сотня российского рубля сейчас торгуется по 3,4650. Это на 0,21 копейки выше, чем вчера.

В четверг доллар потерял 1,71 копейки и стал стоить 2,6158. Евро потерял 0,49 копейки и опустился до 3,0946. Российский рубль снизился на 0,14 копейки, до 3,4629 за сотню.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Нефть марки Brent опустилась ниже $40 за баррель. Московская биржа открылась падением доллара и евро. Обе эти валюты падают и на Белорусской валютно-фондовой...
 
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