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Белорусы только за август 2020 года вывели из банков срочные валютные вклады на сумму $181 млн.

11.09.2020 11:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Население Беларуси в августе резко увеличило объемы выводимой из банков валюты со срочных валютных вкладов, что стало частью протестов против фальсификации итогов выборов и жесткого насилия со стороны силовых органов.

Объем срочных депозитных вкладов физических лиц в валюте за август 2020 года снизился на $181,2 млн. или 3,24% и на 1 сентября 2020 года составил $5,416 млрд. или 13,4437 млрд. рублей. С начала года объем срочных вкладов в валюте упал на $794,4 млн. или 12,79%, следует из отчета Нацбанка Беларуси.

Объем переводных вкладов населения в валюте в августе 2020 года снизился на $45,0 млн. или 2,93% и на 1 сентября 2020 года составил $1,4887 млрд. или 3,693 млрд. рублей. С начала года объем переводных вкладов в валюте вырос на $147,2 млн. или 10,97%.

Общий объем валютных вкладов населения в августе 2020 года снизился на $226,2 млн. или 3,17% и на 1 сентября 2020 года составил $6,9047 млрд. С начала года общий объем вкладов населения в валюте снизился на $647,3 млн. или 8,57%.

На 1 сентября 2020 года объем срочных валютных вкладов населения в 2,79 раза превышал объем срочных рублевых вкладов, а доля таких депозитов в общем объеме срочных банковских депозитов населения составляет 73,62%.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Население Беларуси в августе резко увеличило объемы выводимой из банков валюты со срочных валютных вкладов, что стало частью протестов против фальсификации...
 
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