Источник материала: АФН

Профессор Академии военного искусства Польши Петр Грохмальский заявил, что Беларусь имеет решающее значение для европейской безопасности.

«Если говорить с точки зрения нашего исторического опыта, Беларусь имеет решающее значение для европейской безопасности. Если русские полностью включат эту страну в свою систему, у нас будет новая форма Российской империи на границе», - сказал профессор Петр Грохмальский из Академии военного искусства в эфире Polskie Radio 24.

Он отметил, что Калининград также является важным элементом российского политического видения.

«Это становится очень опасным для Польши и стран Балтии», - добавил Грохмальский.

По его словам, для российской стратегии «характерна гигантская последовательность экспансии. Это было очевидно в Грузии и Украине».