Беззаконие в законе: СК отказал Латушко в возбуждении уголовных дел по фактам насилия









Обращение Латушко поступило в СК еще 26 августа. Сейчас пришел ответ.





"Поскольку в вашем обращении отсутствуют сведения о конкретных преступлениях, пострадавших лицах и иных обстоятельствах, оснований для проведения Следственным комитетом проверки непосредственно по данному обращению и принятия решений в порядке, установленным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь не имеется", говорится в ответе СК.





В СК также уточнили, что по поступающим сообщениям и заявлениям граждан о незаконном применении сотрудниками правоохранительных органов физической силы и специальных средств проводятся "проверки".





Напомним, за месяц по многочисленным фактам зверств силовиков не было возбуждено НИ ОДНОГО уголовного дела! За СК штампует десятками уголовные дела ПРОТИВ ЗВЕРСКИ ИЗБИТЫХ ГРАЖДАН - их обвиняют в "организации или участии в массовых беспорядках"!



