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Беззаконие в законе: СК отказал Латушко в возбуждении уголовных дел по фактам насилия

11.09.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом член Президиума Координационного совета Павел Латушко сообщил в своем телеграме.



Обращение Латушко поступило в СК еще 26 августа. Сейчас пришел ответ.

"Поскольку в вашем обращении отсутствуют сведения о конкретных преступлениях, пострадавших лицах и иных обстоятельствах, оснований для проведения Следственным комитетом проверки непосредственно по данному обращению и принятия решений в порядке, установленным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь не имеется", говорится в ответе СК.

В СК также уточнили, что по поступающим сообщениям и заявлениям граждан о незаконном применении сотрудниками правоохранительных органов физической силы и специальных средств проводятся "проверки". 

Напомним, за месяц по многочисленным фактам зверств силовиков не было возбуждено НИ ОДНОГО уголовного дела! За СК штампует десятками уголовные дела ПРОТИВ ЗВЕРСКИ ИЗБИТЫХ ГРАЖДАН - их обвиняют в "организации или участии в массовых беспорядках"!
 
 
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Об этом член Президиума Координационного совета Павел Латушко сообщил в своем телеграме.
 
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