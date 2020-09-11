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Юрий Пшенник: Лукашенко побил "рекорд" Большого террора, но репрессии только приближают агонию
Источник материала: Партизан
Сегодня наши «каратели» не только побили «рекорды» 1937 года, но по многим позициям даже превзошли их, утверждает исследователь сталинского террора Игорь Кузнецов. Но репрессии только приближают агонию.
Режим Лукашенко деградировал настолько, что ему больше нечего предложить народу, кроме репрессий. Причем репрессии достигли такого масштаба, которого в Европе не было почти столетие, со времен Большого террора.
Исследователь сталинского террора, кандидат исторических наук Игорь Кузнецов пишет в БелГазете: «У нас за два дня было арестовано около 7000 человек. А если взять август-сентябрь 1937г. – самый пик репрессий, – то увидим, что в СССР за то время было почти в два раза меньше арестов, в БССР – в шесть раз меньше. Т.е. мы превысили даже масштабы: казалось бы, нельзя сравнивать 1937г. и 2020-й, но, оказывается, в чем-то все-таки можно».
Это был не единичный всплеск. К примеру, в воскресенье 6 сентября, согласно данным правозащитного центра «Вясна», только в Минске было арестовано около 300 мирных граждан. То есть
это тенденция и сознательная политика.
Власть продолжает верить в эффективность массовых репрессий. У Сталина получилось, значит и у нас получится – если не проявлять «какую-то мягкотелость». Но, как заверил Лукашенко, проведя очередную рокировку в руководстве силового блока «никакой мягкотелости здесь нет».
Не только белорусский, но и многие другие авторитарные лидеры почему-то уверены, что репрессии являются весьма эффективным инструментом контроля и управления. И да, ссылаются то на Сталина, то на Гитлера (хотя реже). Но вопрос эффективности управления путем репрессий достоин более подробного рассмотрения.
Напомню, что «великий и могучий» СССР просуществовал всего 69 лет – если считать от момента его формального образования. Теперь этот срок и для человека считается вовсе не предельным, а тут вам – «великое» государство.
Кстати, бОльшая половина этого периода как раз не была особо репрессивной. Был НЭП, «оттепель», «период застоя», «перестройка», даже во время ВОВ репрессии были значительно ослаблены. Иначе это образование и столько бы не продержалось.
Третий Рейх вообще просуществовал только 12 лет. Да, преступлений успел совершить столько, что их будут помнить столетиями, но, как мне кажется, именно поэтому и оказался очень недолговечен.
В целом история свидетельствует о том, что
репрессивные эпизоды – относительно недолговечны,
а репрессии не являются эффективным механизмом управления и никогда таковым и не являлись.
Сегодня наши «каратели» не только побили «рекорды» 1937 года, но по многим позициям даже превзошли их, как утверждает Игорь Кузнецов. Хотя, как он признается, раньше ему казалось, что «37-й» превзойти невозможно.
Однако
к нужному эффекту силовое подавление протеста всё же не привело, эффект скорее обратный.
И чем масштабнее будут репрессии, тем хуже будет результат.
Это смело можно гарантировать. Ведь даже Сталин уже в 1938 году срочно поменял политику.
Многим представителям наших силовиков это неизвестно или неинтересно, но
большинство исполнителей Большого террора были арестованы и расстреляны,
включая «железного наркома» товарища Ежова. Другими словами, репрессии какое-то время продолжались, но направление их поменялось. Сталин понял, что иначе у власти он не удержится. Нужно было избавиться от тех, кого люто ненавидел весь народ.
Теперь все уже видят, что и
белорусская автократия разрушается с ускорением. И никакие репрессии не могут этот процесс остановить,
скорее – только ускорят.
Возможно, ситуацию на какое-то время могли подправить реформы типа советских НЭПа или «оттепели», но власть категорически не приемлет никаких реформ. Да и время уже упущено.
С другой стороны, наращивать репрессии, всё более обострять обстановку – это значит губить страну. И кто тогда Лукашенко с парой тысяч силовиков, если страны у него не будет?
Впечатление такое, что он не отдает себе в этом отчета или не желает об этом думать. Иногда он говорит даже про экономику, но так – будто ничего не произошло.
«Главная наша задача, главная наша проблема, главная наша обеспокоенность – это экономика. Есть экономика, значит, будет все остальное. Нет экономики – то тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, на безопасность, на спокойствие в стране», – считает Лукашенко, отмечая при этом, что в последнее время для функционирования экономики сделано немало.
То есть он совершенно не учитывает обстановку, которая сложилась после 9 августа. Как будто нет никакой вакханалии репрессий, как будто это никак не влияет на экономику и отношения с цивилизованными странами.
Разговор про экономику при этом ведется практически только с силовиками.
Есть тут В. Вакульчик, И. Тертель, Хренин, Ю. Караев и А. Конюк. Но нет ни одного представителя экономического блока в правительстве, – только силовики и президентская администрация.
Несложно догадаться, что и тут речь шла о репрессиях – уже в отношении предприятий и бизнеса.
Собственно, других-то методов «стимулирования» экономики наши силовики и не знают и не приемлют.
Особо впадать в уныние не стоит, хотя людей жалко да и страшновато жить в такой стране. Но долго такая система не продержится. Кончилось ее время, а репрессии только приближают агонию.
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Сегодня наши «каратели» не только побили «рекорды» 1937 года, но по многим позициям даже превзошли их, утверждает исследователь сталинского террора Игорь Кузнецов....
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