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Возле здания Миноблсуда задержано как минимум шесть человек

11.09.2020 11:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Как минимум шесть человек задержано возле здания Минского областного суда, где утром 11 сентября началось рассмотрение иска по забастовке на ОАО «Беларуськалий».

Возле здания Миноблсуда задержано как минимум шесть человек

БелаПАН уже сообщал о задержании молодого человека, который стоял в каске горняка с табличкой «Остановите насилие».

Позже стало известно о задержании четырех девушек, которые тоже пикетировали здание суда. На девушках были каски, они держали плакат «Солигорск — соль земли». Задержание производили силовики в зеленой форме и балаклавах.

Еще одну девушку задержали, когда она набросилась на человека в штатском и сняла с его лица маску. Девушку посадили в синий микроавтобус с применением грубой силы, так как она активно сопротивлялась.

 
 
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Как минимум шесть человек задержано возле здания Минского областного суда, где утром 11 сентября началось рассмотрение иска по забастовке на ОАО «Беларуськалий».
 
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