Президент Литвы: реакция ЕС в ответ на насилие в Беларуси мало эффективна

По мнению президента Литвы Гитанаса Науседы, реакция Евросоюза на события в Беларуси недостаточно эффективна.



Фото из микроблога Гитанаса Науседы

Глава государства отметил, пишет DW , что «действия европейского сообщества оказались в определенном вакууме»: «Мы ограничиваемся риторическими оценками, а когда приходит время конкретных решений, начинаются долгие обсуждения».

При этом литовский лидер уверен, что эффективности действий ЕС, помимо продолжительных дискуссий, мешают бюрократические процедуры.

Гитанас также призвал председателя Европейского совета Шарля Мишеля обсудить ситуацию в Беларуси на предстоящем заседании Евросовета.