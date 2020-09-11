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Президент Литвы: реакция ЕС в ответ на насилие в Беларуси мало эффективна
Источник материала: Навiны
По мнению президента Литвы Гитанаса Науседы, реакция Евросоюза на события в Беларуси недостаточно эффективна.
Глава государства отметил, пишет
При этом литовский лидер уверен, что эффективности действий ЕС, помимо продолжительных дискуссий, мешают бюрократические процедуры.
Гитанас также призвал председателя Европейского совета Шарля Мишеля обсудить ситуацию в Беларуси на предстоящем заседании Евросовета.
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По мнению президента Литвы Гитанаса Науседы, реакция Евросоюза на события в Беларуси недостаточно эффективна.
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