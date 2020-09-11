Совет по развитию предпринимательства не поддержал проект указа по обеспечению своевременной выплаты зарплаты

Проект указа, предоставляющий работникам право приостанавливать работу в случае 15-дневной задержки выплаты зарплаты, не поддержал Совет по развитию предпринимательства.





Напомним, проект госрешения подготовило Министерство труда и социальной защиты населения. Согласно проекту указа, в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 календарных дней «работник имеет право, известив нанимателя в письменной форме за один день, приостановить работу на весь период до выплаты заработной платы».

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте. При этом за работником не сохраняется средний заработок, говорится в проекте указа. В период приостановления работы работник может работать по совместительству полный рабочий день (смену).

Совет по развитию предпринимательства перечисленные предложения Министерства труда и социальной защиты, которые изложены в проекте президентского указа, не поддерживает.

По мнению совета, положения проекта «не обеспечивают достижение цели» документа, а именно — «повышение социальной защиты работающих».

«Проблема невыплаты заработной платы при этом не решается, а лишь откладывается «до лучших времен». При этом работники, приостановившие работу, фактически отдаются «на откуп» самим себе», — считает совет.

В совете полагают, что, получая возможность работать по совместительству полный рабочий день, работник вынужден строить свои отношения с другим нанимателем на условиях «режима ожидания», поскольку сразу же после выплаты задержанной заработной платы обязан выйти на основную работу.

«Наличие столь «гибких» трудовых отношений довольно сложно представить на практике, поскольку любой наниматель формирует свою программу действий, как минимум, на ближайший месяц», — говорится в сообщении совета.

Кроме этого, отмечают члены совета, в случае принятия проекта указа в подготовленном виде, «имеется угроза дальнейшего ухудшения экономического положения нанимателей, поскольку в ряде случаев использование несколькими ключевыми сотрудниками своего права оставить рабочее место может заблокировать работу всего коллектива». «В результате шансы на выплату заработной платы еще больше сокращаются», — предупреждает совет.

Члены совета полагают, что проблемы несвоевременной выплаты заработной платы «должны решаться иными, используемыми в мировой практике методами, в числе которых механизмы гарантирования, создание резервных фондов».

По мнению членов совета, чтобы наниматели имели возможность своевременно выплачивать зарплату, нужно ввести государственную гарантию выплаты заработной платы организациями, поставляющими товары, выполняющими работы или оказывающими услуги в рамках государственного заказа.

Кроме этого, совет предлагает установить для нанимателей, допустивших неоднократную в течение года задержку выплаты заработной платы, обязанности создания специализированных резервных фондов, предназначенных для аккумулирования денежных средств и возможности их использования исключительно на выплату заработной платы.