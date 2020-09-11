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Умер один из старейших членов клуба «Что? Где? Когда?»

11.09.2020 11:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Магистр игры «Что? Где? Когда?», четырехкратный обладатель приза «Хрустальная сова» Максим Поташев сообщил о кончине одного из старейших членов клуба «Что? Где? Когда?» Михаила Смирнова.

Умер один из старейших членов клуба «Что? Где? Когда?»

Причиной смерти стал инсульт. Легендарному капитану одной из самых лучших команд клуба было 64 года.

 
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Магистр игры «Что? Где? Когда?», четырехкратный обладатель приза «Хрустальная сова» Максим Поташев сообщил о кончине одного из старейших членов клуба «Что? Где?...
 
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