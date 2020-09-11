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Умер один из старейших членов клуба «Что? Где? Когда?»
Источник материала: Навiны
Магистр игры «Что? Где? Когда?», четырехкратный обладатель приза «Хрустальная сова» Максим Поташев сообщил о кончине одного из старейших членов клуба «Что? Где? Когда?» Михаила Смирнова.
Причиной смерти стал инсульт. Легендарному капитану одной из самых лучших команд клуба было 64 года.
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Магистр игры «Что? Где? Когда?», четырехкратный обладатель приза «Хрустальная сова» Максим Поташев сообщил о кончине одного из старейших членов клуба «Что? Где?...
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