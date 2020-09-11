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Доллар и евро продолжают падать
Источник материала: Навiны
Американская и европейская валюты продолжают падать. Об этом свидетельствуют данные с открытия торгов на БВФБ.
Так, доллар теряет 0,0159 пункта — 2,5999 белорусского рубля, а евро 0,015 пункта — 3,0796 белорусского рубля.
А вот российский рубль продолжает подниматься вверх. Плюс составляет 0,0037 пункта — 3,4666 белорусского рубля за 100 российских.
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Американская и европейская валюты продолжают падать. Об этом свидетельствуют данные с открытия торгов на БВФБ.
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