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Тимати расстался с женой

11.09.2020 11:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня многочисленные слухи о расставании Анастасии Решетовой и Тимати получили свое подтверждение. Модель опубликовала в инстаграме пост, в котором призналась, что они с рэпером расстались после 6 лет отношений, пишет spletnik.ru.


— Как бы это не было печально для вас и наших близких… Этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Это были прекрасные 6 лет с момента нашей встречи и до этого лета. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами.

Между нами было многое, и это было прекрасно! Эти отношения были очень многогранны, наполнены и эмоциональны. Но в этой жизни нет ничего вечного, и все имеет свойство заканчиваться. Я изменилась, и мои взгляды на жизнь тоже.

Во избежание грязных сплетен, говорю сразу, что здесь не замешаны посторонние люди, и про «бумеранг» можете тоже забыть. Так, как было тогда, и сейчас знаем только мы, и объясняться подробнее не вижу смысла. Я не знаю, что будет дальше, но на данный момент хочется всю свою энергию направить в иное русло.

Я верю, что удастся превратить наши отношения в идеальный родительский тандем ради Ратмирчика. Спасибо тебе за то, что ты сделал для меня, за твою любовь и бесконечную поддержу. За то, что вырастил из дурной 18-летней малышки меня такую, какая я сейчас. Прости меня за все былое. Я обещаю тебе воспитать нашего сына в любви к своему отцу, — объснила причины расставания с Тимати Анастасия Решетова.

 
 
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Они прожили вместе 6 лет.
 
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