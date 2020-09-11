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СК завершил расследование смертельной аварии в Березовском районе, в которой погибли 4 человека

11.09.2020 11:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следователи завершили расследование уголовного дела о ДТП в Березовском районе, в котором 4 человека погибли и 2 получили телесные повреждения. Об этом сообщили в Следственном комитете.


Фото: СК

Напомним, авария произошла утром 8 мая на 3-м километре трассы «подъезд от Р136 Войтешин — Хомск — Дрогичин к Белоозерску». Здесь столкнулись Renault и Nissan. В ДТП погибли четыре человека: 23-летний, 25-летний мужчины и 33-летняя женщина, которые ехали в Nissan, а также 51-летний брестчанин из Renault. Еще двое мужчин пострадали.

В ходе следствия установлено, что 23-летний водитель Nissan двигался со скоростью не менее 100 км/ч при максимально разрешенной на указанном участке дороги в 70 км/ч. Из-за несоблюдения дистанции он врезался в Renault, который поворачивал налево. От удара оба автомобиля вылетели за пределы дороги, где Nissan загорелся. Также выяснилось, что все в Nissan были пьяны.


Фото: МВД

Действия водителя Nissan следователи квалифицировали по ч. 5 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц). В связи со смертью мужчины производство по уголовному делу в отношении него прекращено.

 
 
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В связи со смертью виновника аварии производство по уголовному делу в отношении него прекращено.
 
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