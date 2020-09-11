Гастроли в Минске. Четыре спектакля с российскими звездами, которые пройдут в этом году

Источник материала: Tut.by

Специально для театралов AFISHA.TUT.BY подготовила обзор гастрольных премьер этого года в Минске. В их числе — спектакли с Чулпан Хаматовой, Сергеем Маковецким и Павлом Прилучным, а также выступление «Квартета „И“». Все артисты подтвердили свою готовность приехать в Беларусь, даже если авиасообщение не будет восстановлено, уточняют организаторы.

Спектакль «Утровечер» с Чулпан Хаматовой



Фото предоставлено организаторами

«Утровечер» — постановка, которую авторы называют тканью из музыки, слова и танцев. Спектакль родился из лирических и трогательных стихотворений Юрия Левитанского. Главную роль в нем исполнит Чулпан Хаматова, которая обладает редким даром читать любой текст так, чтобы слова околдовывали зрителей. Поэзия Юрия Левитанского, по мнению народной артистки, «очень глубокая и с бездной смыслов».

Известная пианистка Екатерина Сканави создает музыкальное пространство. Благодаря этому, поэтический текст звучит на сцене эмоциональнее. Соединил слово, танец и музыку яркий танцовщик и хореограф Владимир Варнава (самый молодой обладатель театральной премии «Золотая маска»).

Когда: 6 октября, 19.00

Где: КЗ «Минск»

Сколько: 39 — 149 рублей Купить билет

Сергей Маковецкий и Марина Александрова с премьерой «Папа»



Фото предоставлено организаторами

Сергей Маковецкий и Марина Александрова представят на сцене историю отца и дочери, пытающихся осознать изменения, происходящие с человеком, который начинает стремительно терять контроль над своим разумом — по сюжету главный герой страдает от болезни Альцгеймера.

Трагикомедия поставлена по пьесе Флориана Зеллера — «самого яркого молодого драматурга нашего времени» по мнению The Guardian. Несмотря на сложную основную тему, спектакль не выглядит «тяжеловесным», история пронизана тонким французским юмором. Большинство зрителей, уже видевших постановку, солидарны: сильная творческая команда создала атмосферный и трогательный спектакль, в котором сложилось все — талантливая актерская работа, музыка, свет и блестящая пьеса.

Кстати, Маковецкий записал видеообращение к минчанам, в котором пригласил их на спектакль, назвав постановку «Папа» своей любимой.

Когда: 12 и 13 октября, 19.00

Где: Центральный дом офицеров

Сколько: 69 — 224 рублей Купить билет

Премьера с Павлом Прилучным «Влюбленный с Монмартра»



Фото предоставлено организаторами

В октябре зрителей ждет еще одна премьера — новый спектакль Павла Прилучного по роману Амели Нотомб «Косметика врага». По признанию артиста, он хотел сыграть в спектакле по этому роману еще во время учебы в ГИТИСе и буквально «болел» им — перечитывал много раз. «Косметика врага» — необычная философская, мистическая и околдовывающая книга.

Спектакль получился под стать — он с первых минут захватывает внимание зрителя, при этом в нем нашлось место и юмору. В спектакле также играют Александр Обласов и Мирослава Карпович.

Когда: 26 октября, 19.00

Где: КЗ «Минск»

Сколько: 39 — 149 рублей Купить билет



Фото: Алексей Варган, TUT.BY

«Квартет „И“» во Дворце Республики сыграет свой классический спектакль «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках». Эта постановка подойдет тем, кто готов отвлечься, посмеяться и поразмышлять о жизни. В нем известная четверка представлена именно такой, которой она полюбилась зрителям, — союзом никогда не унывающих и не стареющих 40-летних «мальчишек».

Когда: 3 декабря, 19.00

Где: Дворец Республики

Сколько: 44 — 354 рублей Купить билет

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