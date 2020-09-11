Рэпер ЛСП посвятил свой первый за три года альбом свиньям

Источник материала: Tut.by

У белорусской группы ЛСП вышел первый за три года альбом. Он называется «Свиное рыло» и в 11 треках пересказывает сказку о трех поросятах и волке. То ли это, чего так долго ждали фанаты рэпера, пока непонятно, но некоторые комментаторы называют альбом гениальным.



Фото: instagram.com/lspolegi

Ночью с 10 на 11 сентября в Сети появился один из самых долгожданных релизов 2020 года — новый альбом Олега ЛСП. Комментаторы шутят, что рэпер подложил фанатам свинью: «Свиное рыло» — это сказка про трех поросят и волка, рассказанная рэп-языком. Роли в ней исполнили Олег Савченко (Свин), Петр Клюев (Снифф), Валера Bumer (Снафф) и Денис Астапов, он же «Грязь» (Грязный рубль).

В альбом вошли 11 треков: «Свиное рыло», «Подельник», «Спрос», «Стиморол», «Нежный зверь», «Вдвоем», «Грязный рубль», «В ее постели», «Обряд», «Твоя вина», «Убийца Свин». Кстати, этот треклист Олег публиковал у себя в Сети еще год назад, но тогда все посчитали его фейком. Вот заглавный трек релиза с анимированным клипом.

По сюжету аудиокниги (не) для детей, действия разворачиваются в Свинском союзе, в Пигистройку. Три кабана Свин, Снифф и Снафф торгуют желудями, но случайно становятся музыкальными звездами, а потом сталкиюватся с волком в погонах по имени Грязный Рубль, который крышует территорию. А потом начинается экшен.

Российское нишевое издание The Flow назвало новый альбом группы ЛСП «рэп-мюзиклом» и намекнуло, что этот релиз сильно выбивается на фоне того, что сейчас предлагается в российской рэп-индустрии.

Любопытно, что за ночь альбом исчез практически со всех цифровых платформ, но до сих пор его можно послушать на YouTube.

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