|
Рэпер ЛСП посвятил свой первый за три года альбом свиньям
Источник материала: Tut.by
У белорусской группы ЛСП вышел первый за три года альбом. Он называется «Свиное рыло» и в 11 треках пересказывает сказку о трех поросятах и волке. То ли это, чего так долго ждали фанаты рэпера, пока непонятно, но некоторые комментаторы называют альбом гениальным.
Ночью с 10 на 11 сентября в Сети появился один из самых долгожданных релизов 2020 года — новый альбом Олега ЛСП. Комментаторы шутят, что рэпер подложил фанатам свинью: «Свиное рыло» — это сказка про трех поросят и волка, рассказанная рэп-языком. Роли в ней исполнили Олег Савченко (Свин), Петр Клюев (Снифф), Валера Bumer (Снафф) и Денис Астапов, он же «Грязь» (Грязный рубль).
В альбом вошли 11 треков: «Свиное рыло», «Подельник», «Спрос», «Стиморол», «Нежный зверь», «Вдвоем», «Грязный рубль», «В ее постели», «Обряд», «Твоя вина», «Убийца Свин». Кстати, этот треклист Олег
По сюжету аудиокниги (не) для детей, действия разворачиваются в Свинском союзе, в Пигистройку. Три кабана Свин, Снифф и Снафф торгуют желудями, но случайно становятся музыкальными звездами, а потом сталкиюватся с волком в погонах по имени Грязный Рубль, который крышует территорию. А потом начинается экшен.
Российское нишевое издание The Flow
Любопытно, что за ночь альбом исчез практически со всех цифровых платформ, но до сих пор его можно послушать на YouTube.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У белорусской группы ЛСП вышел первый за три года альбом. Он называется «Свиное рыло» и в 11 треках пересказывает сказку о трех поросятах и волке. То ли это, чего так...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)