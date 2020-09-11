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Последствия протестов для экономики Беларуси – видеоинфографика

11.09.2020 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Золотовалютные резервы Беларуси в августе сократились на существенные 1 399,6 миллиона долларов, или 15,8%: Нацбанк был вынужден активно продавать валюту на Белорусской валютно-фондовой бирже в условиях ажиотажного спроса, чтобы не допустить обвала курса национальной валюты

За прошедший месяц курс белорусского рубля упал по отношению к доллару и евро почти на 9%. Согласно регулярному опросу Нацбанка Беларуси, в августе 2020 года уровень инфляции, ощущаемый населением республики, составил 10,5 процента. 

Всего за месяц протестов рынок труда в Беларуси пострадал сильнее, чем за все время пандемии COVID-19. Все о происходящем с белорусской экономикой — в одном видео.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Инфляция, приостановка кредитования, очереди в обменные пункты валюты... Последствия протестов уже начали ощущаться.
 
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