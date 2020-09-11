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Последствия протестов для экономики Беларуси – видеоинфографика
11.09.2020 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
За прошедший месяц курс белорусского рубля упал по отношению к доллару и евро почти на 9%. Согласно регулярному опросу Нацбанка Беларуси, в августе 2020 года уровень инфляции, ощущаемый населением республики, составил 10,5 процента.
Всего за месяц протестов рынок труда в Беларуси пострадал сильнее, чем за все время пандемии COVID-19. Все о происходящем с белорусской экономикой — в одном видео.
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Инфляция, приостановка кредитования, очереди в обменные пункты валюты... Последствия протестов уже начали ощущаться.
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