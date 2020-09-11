Последствия протестов для экономики Беларуси – видеоинфографика

Источник материала: Sputnik Беларусь

Золотовалютные резервы Беларуси в августе сократились на существенные 1 399,6 миллиона долларов, или 15,8%: Нацбанк был вынужден активно продавать валюту на Белорусской валютно-фондовой бирже в условиях ажиотажного спроса, чтобы не допустить обвала курса национальной валюты.

За прошедший месяц курс белорусского рубля упал по отношению к доллару и евро почти на 9%. Согласно регулярному опросу Нацбанка Беларуси, в августе 2020 года уровень инфляции, ощущаемый населением республики, составил 10,5 процента.

Всего за месяц протестов рынок труда в Беларуси пострадал сильнее, чем за все время пандемии COVID-19. Все о происходящем с белорусской экономикой — в одном видео.