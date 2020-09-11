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Завод BMW в Мюнхене готов к выпуску i4

11.09.2020 11:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Последние шесть недель в Мюнхене настраивали конвейерную линию на заводе BMW под выпуск нового электромобиля. На это было потрачено 200 миллионов евро, и сегодня пресс-служба компании заявляет, что мюнхенский завод готов к старту производства BMW i4.

На заводе в Мюнхене, который начал работу в 1922 году, будут также выпускать BMW M3 — седан присоединится к линейке М4 до конца текущего года.

Завод BMW в Мюнхене готов к выпуску i4

«Мы успешно завершили комплексную реструктуризацию и переоборудование завода. Работа прошла в срок и без осложнений», — утверждает директор завода Роберт Энгельхорн. По его словам, электрический i4 будет сходить с той же линии, где выпускаются бензиновые, дизельные и гибридные машины. Конвейер получился настолько универсальным, что не требует переоборудования постов для производства совершенно разных с технической точки зрения автомобилей.

Практически весь кузов i4 будет собираться в основном цеху. Только пол и корму немцы станут собирать в отдельном зале. Это связано с установкой большой батареи и электрических компонентов. Дебют BMW i4 состоится в конце текущего года. Машина будет оснащаться 530-сильной силовой установкой. На i4 установят тяговый аккумулятор емкостью 80 кВт·ч. Этого должно хватить на 600 километров пути.

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Последние шесть недель в Мюнхене настраивали конвейерную линию на заводе BMW под выпуск нового электромобиля. На это было потрачено 200 миллионов евро, и сегодня...
 
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