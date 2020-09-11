Mazda сбила девочку на глазах матери

Источник материала: Onliner

В Бресте в ДТП травмирована пятилетняя девочка-пешеход, сообщает ГАИ региона. 33-летний водитель Mazda626 выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на 5-летнюю девочку, которая шла по переходу на зеленый. Мать ребенка находилась рядом, она шла позади.

«В результате аварии девочка с травмами доставлена в областную детскую больницу», — рассказали в Госавтоинспекции Брестской области.





В первые дни учебного года регистрируют и другие случаи травмирования детей на дорогах. Так, вчера в Минске на пр. Рокоссовского водитель Skoda при повороте налево не пропустил мальчика (2010 г. р.). «Ребенок пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому переходу на самокате слева направо по ходу движения автомобиля, — рассказали в Минской ГАИ. — В результате ДТП пешеход доставлен в учреждение здравоохранения».





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