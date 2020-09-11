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Mazda сбила девочку на глазах матери

11.09.2020 11:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Бресте в ДТП травмирована пятилетняя девочка-пешеход, сообщает ГАИ региона. 33-летний водитель Mazda626 выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на 5-летнюю девочку, которая шла по переходу на зеленый. Мать ребенка находилась рядом, она шла позади.

«В результате аварии девочка с травмами доставлена в областную детскую больницу», — рассказали в Госавтоинспекции Брестской области.

Mazda сбила девочку на глазах матери

В первые дни учебного года регистрируют и другие случаи травмирования детей на дорогах. Так, вчера в Минске на пр. Рокоссовского водитель Skoda при повороте налево не пропустил мальчика (2010 г. р.). «Ребенок пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому переходу на самокате слева направо по ходу движения автомобиля, — рассказали в Минской ГАИ. — В результате ДТП пешеход доставлен в учреждение здравоохранения».

Mazda сбила девочку на глазах матери

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Теги: Брест, Минск
 
 
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В Бресте в ДТП травмирована пятилетняя девочка-пешеход, сообщает ГАИ региона. 33-летний водитель Mazda626 выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на...
 
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