Квартира дня. Кухня-гостиная размером с «однушку», кабинет в лоджии и много антиквариата

Источник материала: Onliner

Если у вас под матрасом завалялись лишние $259 000 и вы давно мечтали о собственной трехкомнатной квартире, то можете рассмотреть вариант на улице Восточной, который можно найти в сервисе «Дома и квартиры» Onliner.

Жилье находится на 21-м этаже в кирпичном доме, построенном четыре года назад. Из «солнечной» квартиры обещают «шикарный панорамный вид». Прямо у подъезда раскинул свои ветви сквер, там же расположены игровые площадки для детей. До ближайшей станции метро (скорее всего, речь об «Академии наук») — 15 минут, только непонятно, пешком или транспортом.













Общая площадь — 104,3 кв. м. Ее занимает просторная кухня-гостиная с выходом на утепленную лоджию, переделанную под кабинет, две спальни, два санузла и гардеробная.





Агентство недвижимости, занимающееся продажей «трешки», уверяет, что внутри сделан «свежий авторский ремонт для людей с хорошим вкусом, которые ценят качество и комфорт». В некоторых деталях явно прослеживается «рука Запада»: краска на потолках и стенах — американская, паркет — норвежский, сантехника — немецкая. Ну и ничего, мы все-таки в центре Европы находимся, можем себе такое позволить.

В квартире предусмотрена шумоизоляция, так что музыку можно включать и погромче.









Под кухню-гостиную отведено 42, 7 кв. м — размер что надо, учитывая, что столько квадратных метров бывает и у полноценной «однушки», и у «евродвушки», и даже у обычной «двушки» в какой-нибудь хрущевке. Мебель изготовлена по индивидуальному заказу и раскрашивает интерьер в цвета морской волны и охры, его дополняют антикварные детали, например позолоченные подсвечники.













В лоджии оборудован кабинет: рабочее место у окна, напротив — место для отдыха, у стены — шкаф для важных и не очень важных документов.









В спальных комнатах все просто и лаконично: в одной — кровать и туалетный столик для наведения красоты, в другой — диван. Соединяет их длинный коридор, в котором что-то неизвестное прикрыто бархатными шторами — выглядит довольно загадочно. Так что квартиру можно купить только ради того, чтобы разгадать эту тайну.

















А вот в двух санузлах, пожалуй, никаких тайн нет: все банально функционально, и зацепиться глазу не за что.

















Заканчивается объявление неоднозначно: «Торг присутствует. Адекватный! У двери! До слез!» Будут ли это слезы радости или все-таки нет, предлагаем узнать самостоятельно.