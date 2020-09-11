Беларусь предложила России восстановить транспортное сообщение

Источник материала: Onliner

Беларусь подготовила для российской стороны проект плана мероприятий по возобновлению транспортного сообщения между странами, рассказали Onliner в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси. Конкретных дат по восстановлению пассажирских перевозок пока нет.

— Это сделано в рамках продолжения встречи с представителями Российской Федерации, когда была достигнута договоренность о поэтапном возобновлении транспортного сообщения. В результате этой встречи был подписан протокол и стороны договорились разработать данный план с согласованными подходами совместно с Роспотребнадзором и санитарно-эпидемическими службами нашего Минздрава. Мы свои предложения предоставили, — сказали в Минтрансе.

Предварительных дат в плане мероприятий пока нет, потому что документ не окончательный. После того как российская сторона получит эти предложения, продолжатся переговоры и возможны изменения в плане.

Снятие запрета на пересечение границы между Беларусью и Россией будет обсуждаться во время визита Лукашенко в Москву, сообщали «Известия» со ссылкой на Госдуму РФ. Там также отметили: решение о возобновлении в прежних объемах сухопутного и воздушного сообщения между РФ и Беларусью может быть принято уже на встрече лидеров двух стран. 3 сентября во время визита в Минск российского премьер-министра Михаила Мишустина были подготовлены предложения по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства, их реализация начнется в течение ближайшей недели, уточнили в парламенте.

— И уже в ближайшее время будет принято решение об открытии границы с Беларусью и возобновлении регулярных авиаперевозок, — анонсировал глава комитета ГД по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников.

Напомним, транспортное сообщение между двумя странами было перекрыто 30 марта на фоне пандемии COVID-19. В июле премьеры уже обсуждали возобновление перевозок, но конкретных решений пока представлено не было. «Белавиа» уже четырежды откладывала возобновление рейсов в Россию.