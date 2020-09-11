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Появились новые слухи о складном iPhone

11.09.2020 11:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Apple разрабатывает складную модель iPhone — в последнее время об этом появляются все более упорные слухи и намеки. Согласно свежей информации, купертинская корпорация действительно создает такой смартфон и уже заказала у Samsung Display нужные экраны.

Прототип смартфона базируется на основе 6,1-дюймового iPhone 11. Форм-фактор устройства описывается расплывчато. По некоторым данным, гибкого экрана у смартфона не будет — вместо него компания использует два отдельных дисплея, как в Microsoft Surface Duo. При этом в разложенном виде два дисплея будут образовывать один большой экран таким образом, что «шов» посередине окажется невидимым.

Источники полагают, что дебют складного iPhone состоится в следующем году.

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Apple разрабатывает складную модель iPhone — в последнее время об этом появляются все более упорные слухи и намеки. Согласно свежей информации, купертинская корпорация...
 
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