Появились новые слухи о складном iPhone

Источник материала: Onliner

Apple разрабатывает складную модель iPhone — в последнее время об этом появляются все более упорные слухи и намеки. Согласно свежей информации, купертинская корпорация действительно создает такой смартфон и уже заказала у Samsung Display нужные экраны.

Прототип смартфона базируется на основе 6,1-дюймового iPhone 11. Форм-фактор устройства описывается расплывчато. По некоторым данным, гибкого экрана у смартфона не будет — вместо него компания использует два отдельных дисплея, как в Microsoft Surface Duo. При этом в разложенном виде два дисплея будут образовывать один большой экран таким образом, что «шов» посередине окажется невидимым.

Источники полагают, что дебют складного iPhone состоится в следующем году.