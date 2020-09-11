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Появились новые слухи о складном iPhone
Источник материала: Onliner
Apple
Прототип смартфона базируется на основе 6,1-дюймового iPhone 11. Форм-фактор устройства описывается расплывчато. По некоторым данным, гибкого экрана у смартфона не будет — вместо него компания использует два отдельных дисплея, как в Microsoft Surface Duo. При этом в разложенном виде два дисплея будут образовывать один большой экран таким образом, что «шов» посередине окажется невидимым.
Источники полагают, что дебют складного iPhone состоится в следующем году.
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A12 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2942 мАч, 1 SIM
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