«Я/Мы – Координационный совет». Что сказала Тихановская в день своего рождения беларусам

Источник материала: KYKY

Сегодня в свой 38-й день рождения Светлана Тихановская вместе с Ольгой Ковальковой записала видео для беларусов. Она не просила подарков – Тихановская призвала людей вступать в КС. Цитируем:

«Дорогие беларусы, по моей инициативе был создан КС для восстановления законности и выхода из политического кризиса. В этот совет вошли представители бизнеса, общественных организаций, независимых профсоюзов и политических партий. Известные и авторитетные люди.

Так называемый президент пытается всячески помешать совету работать. Брошены за решетку члены президиума: Лилия Власова, Сергей Дылевский, Мария Колесникова и Максим Знак. Задержана и выдворена из страны Ольга Ковалькова, подвергнут преследованию Павел Латушко. Но давление на президиум ничего не меняет – совет продолжает работать. Невозможно остановить солидарность и стремление народа к правде и справедливости.

Мы призываем вас поддержать КС и стать его членами. КС выступает за прекращение преследования граждан Беларуси по политическим мотивам. За привлечение к ответственности виновных в репрессиях и убийствах мирных манифестантов. За освобождение всех политических заключенных. За отмену неправомерных судебных решений. За признание официальных результатов выборов недействительными. За проведение новых, честных выборов по международным стандартам с новым составом избирательных комиссий всех уровней.

Мы действуем в рамках Конституции и законодательства Беларуси. Мы не делим людей на тех, кто говорит на русском или беларуском, кто ходит в костел или церковь. Мы хотим дружить со всеми нашими соседями. Но независимость Беларуси для нас главная ценность. Только вместе мы сможем построить страну для жизни».

Ольга Ковалькова дополнила видео текстом у себя в Facebook:

«Защитить членов президиума, сохранить работу КС можно только массовым присоединением и солидарностью. Пусть нас будут сотни тысяч! Мы не будем терпеть унижения, насилие и издевательства еще пять лет. Мы продолжим борьбу за нашу победу для новой Беларуси.

Мы призываем вас поддержать Координационный совет. Работа КС далее будет организована в рамках общенационального движения. Для этого мы формируем организационный комитет этого объединения. Легально. В рамках закона.

Наш ответ на попытки остановить работу КС – солидарность: «Я/Мы – Координационный совет».