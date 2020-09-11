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«Я/Мы – Координационный совет». Что сказала Тихановская в день своего рождения беларусам
Источник материала: KYKY>
Сегодня в свой 38-й день рождения Светлана Тихановская вместе с Ольгой Ковальковой записала видео для беларусов. Она не просила подарков – Тихановская призвала людей вступать в КС. Цитируем:
«Дорогие беларусы, по моей инициативе был создан КС для восстановления законности и выхода из политического кризиса. В этот совет вошли представители бизнеса, общественных организаций, независимых профсоюзов и политических партий. Известные и авторитетные люди.
Так называемый президент пытается всячески помешать совету работать. Брошены за решетку члены президиума: Лилия Власова, Сергей Дылевский, Мария Колесникова и Максим Знак. Задержана и выдворена из страны Ольга Ковалькова, подвергнут преследованию Павел Латушко. Но давление на президиум ничего не меняет – совет продолжает работать. Невозможно остановить солидарность и стремление народа к правде и справедливости.
Мы призываем вас поддержать КС и стать его членами. КС выступает за прекращение преследования граждан Беларуси по политическим мотивам. За привлечение к ответственности виновных в репрессиях и убийствах мирных манифестантов. За освобождение всех политических заключенных. За отмену неправомерных судебных решений. За признание официальных результатов выборов недействительными. За проведение новых, честных выборов по международным стандартам с новым составом избирательных комиссий всех уровней.
Мы действуем в рамках Конституции и законодательства Беларуси. Мы не делим людей на тех, кто говорит на русском или беларуском, кто ходит в костел или церковь. Мы хотим дружить со всеми нашими соседями. Но независимость Беларуси для нас главная ценность. Только вместе мы сможем построить страну для жизни».
Ольга Ковалькова
«Защитить членов президиума, сохранить работу КС можно только массовым присоединением и солидарностью. Пусть нас будут сотни тысяч! Мы не будем терпеть унижения, насилие и издевательства еще пять лет. Мы продолжим борьбу за нашу победу для новой Беларуси.
Мы призываем вас поддержать Координационный совет. Работа КС далее будет организована в рамках общенационального движения. Для этого мы формируем организационный комитет этого объединения. Легально. В рамках закона.
Наш ответ на попытки остановить работу КС – солидарность: «Я/Мы – Координационный совет».
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Сегодня в свой 38-й день рождения Светлана Тихановская вместе с Ольгой Ковальковой записала видео для беларусов. Она не просила подарков – Тихановская призвала...
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