У ЛСП новый альбом: про волка в погонах и свиное рыло. Почему-то треки уже удалили со всех цифровых платформ

Источник материала: KYKY

У беларуской группы ЛСП вышел первый за три года альбом. Он называется «Свиное рыло» – 11 треков рассказывают сказку о трех поросятах и волке, но, естественно, это не та сказка, которую мы с вами слушали в детстве.

По сюжету действия альбома происходят в Свинском союзе, в Пигистройку. Главные действующие герои «сказки» – три кабана: Свин, Снифф и Снафф. Они торгуют желудями, а потом внезапно становятся рок-звездами. К ним приходит волк в погонах по имени Грязный Рубль, который крышует территорию – и начинается экшн.

В альбом вошли 11 треков: «Свиное рыло», «Подельник», «Спрос», «Стиморол», «Нежный зверь», «Вдвоем», «Грязный рубль», «В ее постели», «Обряд», «Твоя вина», «Убийца Свин».

Что занимательно, альбом, который вышел только сегодня ночью, уже недоступен на

всех цифровых платформах. Но вы можете послушать его на ютубе.