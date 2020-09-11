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Прямо в здании суда неизвестные в масках брутально задерживают людей. Такого вы точно нигде еще не видели
Источник материала: KYKY>
Сегодня в минском областном суде должны рассмотреть дело против стачкома «Беларуськалия» – судья будет решать, законна ли забастовка, которую рабочие устроили 17 августа или нет. Подсудимые – сопредседатели стачкома Сергей Шиц и Анатолий Бокун.
Еще до начала процесса люди пришли к зданию суда, чтобы поддержать рабочих.
Знаете, что было потом? Приехали неизвестные люди в черных масках и балаклавах и начались задержания.
Причем задержания проводили не только около, но и прямо в здании суда.
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Прямо в здании суда неизвестные в масках брутально задерживают людей. Такого вы точно нигде еще не видели
Сегодня в минском областном суде должны рассмотреть дело против стачкома «Беларуськалия» – судья будет решать, законна ли забастовка, которую рабочие устроили 17...
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