Прямо в здании суда неизвестные в масках брутально задерживают людей. Такого вы точно нигде еще не видели

Источник материала: KYKY

Сегодня в минском областном суде должны рассмотреть дело против стачкома «Беларуськалия» – судья будет решать, законна ли забастовка, которую рабочие устроили 17 августа или нет. Подсудимые – сопредседатели стачкома Сергей Шиц и Анатолий Бокун.

Еще до начала процесса люди пришли к зданию суда, чтобы поддержать рабочих.

Знаете, что было потом? Приехали неизвестные люди в черных масках и балаклавах и начались задержания.

Причем задержания проводили не только около, но и прямо в здании суда.