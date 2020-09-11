В доме возле АП продают квартиру приближенного к Машерову архитектора. Цена - 250 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

В центре Минска на улице Карла Маркса в доме возле Администрации президента продается кусочек настоящей истории белорусской архитектуры — квартира заслуженного архитектора БССР Юрия Васильевича Шпита. Его наследники оставили интерьер нетронутым, поэтому Realt.by предлагает побывать в машине времени и увидеть своими глазами, как жила белорусская элита 1980-х годов.





Кто такой Юрий Шпит?

Юрий Васильевич Шпит — заслуженный архитектор Белорусской ССР, преподаватель на архитектурном факультете Белорусского политехнического института, председатель Союза архитекторов Белорусской ССР, директор Белорусского Государственного научно-исследовательского и проектного института Градостроительства. Внёс большой вклад в разработку планировки Минска, Новополоцка, Бобруйска и других белорусских городов, за что ему была присуждена Государственная премия Белорусской ССР.





Именно Юрий Васильевич Шпит стал одним из тех зодчих, которые возрождали белорусские города, создавали планировки улиц, проектировали здания, разрабатывали планировки квартир. Архитектор разработал несколько серий многоквартирных домов, полностью спроектировал жилые дома для застройки квартала Минского тракторного завода.

Он же спроектировал в Минске застройку квартала на пересечении Ленинского проспекта и улицы Козлова, улицы Молодежной, комплекс жилых и общественных зданий по улице Толбухина, кинотеатр «Партизан», множество жилых домов и общественных зданий, гостиницу «Юность» на Минском море, несколько корпусов гостиницы «Беларусь» в Сочи. Им разработаны проекты множества знаковых объектов архитектуры по всей Беларуси: монумент «Партизанам Вилейщины» на озере Нарочь и монумент Победы на площади Победы в Витебске, проект зданий Могилевского обкома КПБ и Дом Советов в Бобруйске, Домов приемов ЦК КПБ и СМ БССР, гостиницы в Березинском заповеднике и ряда других обьектов. Также Юрий Шпит представлял Белорусскую ССР на заседаниях и сессиях рабочей группы по градостроительству и районной планировке Европейской Экономической Комиссии ООН в Женеве.

Что это за дом?

Современные квартиры при всем своем многообразии в чем-то похожи: продуманное зонирование пространства, максимальное количество бытовой техники, функциональная мебель. Сейчас к этому добавились еще и белые или графитовые стены и встроенные холодильники и шкафы.

Но мы нашли квартиру в самом центре Минска, где есть возможность вернуться в 80-е годы, прикоснуться к истории одной знаменитой и в то же время простой семьи архитектора Юрий Шпита. Сейчас жилье отца нам показывает его сын — Андрей Шпит, он и является собственником квартиры.

Здание по Карла Маркса, 42, как и многие другие, стало воплощением новаторских в те времена идей молодого архитектора. Из-за того, что каждый подъезд находится на своём уровне, дом называют в народе «ступеньки». Юрий Шпит сам выбрал квартиру для своей семьи в этом доме: здесь высокие потолки и окна выходят на обе стороны.





Квартира четырехкомнатная, но несущая стена в ней только одна — между двумя спальнями. Все остальные стены можно переносить, преобразив пространство на свой вкус. Некоторые минчане выкупали 2 квартиры на этаже, объединяя пространство в одну большую 7-комнатную квартиру. Для отдельных именитых жильцов сразу было спроектировано по одной квартире на этаж. Именно поэтому, кстати, в доме такое необычное количество квартир — 123 (по проекту должно было быть 130).

Как выглядит и сколько стоит квартира?

Апартаменты общей площадью 85 квадратных метров расположены на 5 этаже 9-этажного дома. Здесь красивая парадная на входе в подъезд и большие окна на каждом этаже.

Переступая порог этой квартиры, будто попадаешь в машину времени, которая за секунду переносит в СССР.









Полное собрание Большой Советской энциклопедии, выпуски журнала «Наука и жизнь» за 1984, 1985 годы, собрание сочинений Шекспира, журналы из Франции прямиком из 1980 года, проигрыватель, уникальные и уже раритетные пластинки Queen, Pink Floyd, Toto Cutugno и многих других. Как только прикасаешься к этому, понимаешь, что было действительно важным для этой семьи.









— По тем временам это была модная квартира, и каждый метр здесь о чем-то напоминает. В кресле в зале отец любил сидеть и рисовать проекты домов в своей тетрадочке. Вплоть до последних его лет он продолжал рисовать и проектировать дома.

Вы вряд ли найдете это в интернете: отец был приближенным архитектором Петра Машерова. Именно Юрий Васильевич Шпит, кстати, спроектировал известную резиденцию в Дроздах, базу отдыха ЦК КПБ в Плавно и ряд других объектов.









У нас в гостях побывала, наверное, вся элита белорусских ученых и знаменитых людей тех лет: часто захаживал председатель Госстроя БССР Владимир Король, председатель Совета Министров БССР Тихон Киселев, оперные певцы, эстрадный певец Виктор Вуячич был хорошим другом моего отца.









— До последних лет в этой квартире жила моя мама, и она не хотела никакого ремонта в своем доме. Именно поэтому здесь все осталось, как есть, примерно с 80-х, 90-х годов.

Мамы несколько лет назад не стало, и сначала я хотел сохранить эту квартиру своим детям, но потом понял, что найду, что оставить им в наследство, а эту недвижимость стоит все-таки продать.

Стоимость квартиры на данный момент — 250 тысяч долларов.