ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минская певица обвинила Елену Темникову в плагиате

11.09.2020 12:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Минчанка Нина Мазько, выступающая под псевдонимом ONINO, заявила, что экс-солистка группы Serebro Елена Темникова присвоила ее песню, пишет StarHit.

Девушка рассказала изданию, что история с плагиатом песни «Фаталити» началась еще три года назад.

Тогда Нина сотрудничала с белорусскими артистами, параллельно пытаясь достучаться и до российских звезд. Она отправляла песни на почтовые адреса, которые были указаны на официальных сайтах исполнителей. Одной из артистов и была Елена Темникова.

— Я написала песню «Фаталити» конкретно для нее. Ответа не последовало. Я понимала, что никому больше не хочу предлагать эту песню, но хочу, чтобы ее услышали люди. Поэтому решила спеть ее сама. В 2018 году состоялся мой релиз «Фаталити», — рассказала девушка.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ONINO

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Великолепная Азаренко: белоруска ворвалась в финал US Open
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика