Минская певица обвинила Елену Темникову в плагиате

Источник материала: Tut.by

Минчанка Нина Мазько, выступающая под псевдонимом ONINO, заявила, что экс-солистка группы Serebro Елена Темникова присвоила ее песню, пишет StarHit.

Девушка рассказала изданию, что история с плагиатом песни «Фаталити» началась еще три года назад.

Тогда Нина сотрудничала с белорусскими артистами, параллельно пытаясь достучаться и до российских звезд. Она отправляла песни на почтовые адреса, которые были указаны на официальных сайтах исполнителей. Одной из артистов и была Елена Темникова.

— Я написала песню «Фаталити» конкретно для нее. Ответа не последовало. Я понимала, что никому больше не хочу предлагать эту песню, но хочу, чтобы ее услышали люди. Поэтому решила спеть ее сама. В 2018 году состоялся мой релиз «Фаталити», — рассказала девушка.