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В Витебске на торгах продали дореволюционный дом. Что там теперь будет
Источник материала: Tut.by
В Витебске за 216,5 тысячи рублей продали на аукционе
До революции этот особняк принадлежал семейству Оршанских. Оно занималось мелкой торговлей. В доме находилась лавка.
После войны здание было жилым, затем его использовал «Белтелеком». Часть дома сдавали в аренду: здесь располагались автошкола, ювелирная мастерская, магазины.
В этом году дом решили продать на аукционе. Первые торги
Дом продали за 216,5 тысячи рублей частному предприятию из Витебска.
Новый собственник планирует открыть здесь парикмахерскую.
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В Витебске за 216,5 тысячи рублей продали на аукционе старинный дом на улице Ленина, 68.
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