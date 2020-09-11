В Витебске на торгах продали дореволюционный дом. Что там теперь будет

Источник материала: Tut.by

В Витебске за 216,5 тысячи рублей продали на аукционе старинный дом на улице Ленина, 68. Новый владелец намерен открыть тут парикмахерскую, сообщает «Витебскоблимущество».



Дом № 68 на улице Ленина. ​​Фото: Игорь Матвеев

До революции этот особняк принадлежал семейству Оршанских. Оно занималось мелкой торговлей. В доме находилась лавка.

После войны здание было жилым, затем его использовал «Белтелеком». Часть дома сдавали в аренду: здесь располагались автошкола, ювелирная мастерская, магазины.

В этом году дом решили продать на аукционе. Первые торги назначали в августе , но желающих купить дореволюционный дом за почти 265 тысяч рублей не нашлось. 9 сентября цену снизили, и здание захотели приобрести сразу 4 покупателя.

Дом продали за 216,5 тысячи рублей частному предприятию из Витебска.

Новый собственник планирует открыть здесь парикмахерскую.