|
Великолепная Азаренко: белоруска ворвалась в финал US Open
Источник материала: БДГ
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко сенсационно ворвалась в финал US Open, обыграв в полуфинале восьмую ракетку мира Серену Уильямс.
Стоит отметить, что Азаренко играла в финале US Open в последний раз семь лет назад, проиграв тогда именно Серене. Сейчас Азаренко находится на 27 строчке WTA, Уильямс - на восьмой.
Азаренко здорово начала выступление на турнире, одолев на нем Барбару Хаас, Арину Соболенко, Игу Швентек, Каролину Мухову и Элизу Мертенс.
В финале Виктория Азаренко встретится с Наоми Осакой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко сенсационно ворвалась в финал US Open, обыграв в полуфинале восьмую ракетку мира Серену Уильямс.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)