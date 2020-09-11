ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Великолепная Азаренко: белоруска ворвалась в финал US Open

11.09.2020 12:11 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко сенсационно ворвалась в финал US Open, обыграв в полуфинале восьмую ракетку мира Серену Уильямс.

Стоит отметить, что Азаренко играла в финале US Open в последний раз семь лет назад, проиграв тогда именно Серене. Сейчас Азаренко находится на 27 строчке WTA, Уильямс  - на восьмой.

Азаренко здорово начала выступление на турнире, одолев на нем Барбару Хаас, Арину Соболенко, Игу Швентек, Каролину Мухову и Элизу Мертенс.

В финале Виктория Азаренко встретится с Наоми Осакой.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко сенсационно ворвалась в финал US Open, обыграв в полуфинале восьмую ракетку мира Серену Уильямс.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Витебске на торгах продали дореволюционный дом. Что там теперь будет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика