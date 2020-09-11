Великолепная Азаренко: белоруска ворвалась в финал US Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко сенсационно ворвалась в финал US Open, обыграв в полуфинале восьмую ракетку мира Серену Уильямс.

Стоит отметить, что Азаренко играла в финале US Open в последний раз семь лет назад, проиграв тогда именно Серене. Сейчас Азаренко находится на 27 строчке WTA, Уильямс - на восьмой.

Азаренко здорово начала выступление на турнире, одолев на нем Барбару Хаас, Арину Соболенко, Игу Швентек, Каролину Мухову и Элизу Мертенс.

В финале Виктория Азаренко встретится с Наоми Осакой.