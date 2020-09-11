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Белорусы в основном используют семейный капитал на улучшение жилищных условий

11.09.2020 12:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Более 90% белорусов, предпочитающих досрочно воспользоваться средствами, полученными в рамках программы семейного капитала, направляют эти деньги на решение жилищных вопросов.

"Из общего числа обращений за его досрочным использованием более 90% заявлений — на улучшение жилищных условий, на втором месте — получение образования. И лишь единицы хотят потратить его на услуги здравоохранения. Спрос на покупку жилья за средства семейного капитала наблюдается среди многодетных не только в Минске, но и во всей стране", - говорится в сообщении Минстройархитектуры.

По состоянию на 1 августа 2020 года для многодетных семей по программе "Семейный капитал" с 2015 по 2019 год открыто 81 994 депозитных счета на общую сумму $819,94 млн.

На 1 августа текущего года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 19 904 заявления. Из них на цели улучшения жилищных условий — 16 620 (94%), на получение образования — 656 (3%), на получение медицинских услуг — 628 заявления (3 %).

 
Теги: Минск
 
 
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Более 90% белорусов, предпочитающих досрочно воспользоваться средствами, полученными в рамках программы семейного капитала, направляют эти деньги на решение...
 
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