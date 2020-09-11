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Видеофакт. Лия Ахеджакова восхищается мирным протестом в Беларуси

11.09.2020 12:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Популярная советская и российская актриса, народная артистка России Лия Ахеджакова высказала восхищение мирным протестом, который происходит в Беларуси после выборов президента.

Она рассказала, что молится за лидеров белорусской оппозиции, которые оказались в руках «садистов», а также ждет законного наказания «садистов и тех, кто развязал им руки и того, кто давал приказ убивать без суда и следствия».

 
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Популярная советская и российская актриса, народная артистка России Лия Ахеджакова высказала восхищение мирным протестом, который происходит в Беларуси после...
 
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