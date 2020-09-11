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Историк: падение башен, авто в руинах и другие загадки теракта 11 сентября
11.09.2020 12:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В официальной версии много странностей, отмечает собеседник Sputnik. Так, по странной иронии, тогда ― 11 сентября 2001 года ― проводились военные учения, в которых планировалась имитация захвата самолетов, говорит историк, и реальный захват авиалайнеров в те же сутки стал идеальным, как будто заранее спланированным прикрытием.
Но на этом странные обстоятельства только начинаются. К примеру, в течение нескольких минут после захвата самолетов не было связи между Федеральным агентством гражданской авиации и командованием обороны космического пространства Северной Америки.
"Официальная цифра погибших ― 2843 человека. Мощнейшие разрушения, и посреди всех этих разрушений стоял совершенно целенький автомобиль, в котором лежали совершенно целенькие паспорта угонщиков самолетов", ― вспоминает Фурсов.
Кроме того, целый набор странностей связан с третьим самолетом, рухнувшим на Пентагон после того, как два самолета врезались в башни-близнецы в Нью-Йорке.
"Те несколько десятков пассажиров, которые, как предполагалось, были на этом самолете, и сами остатки самолета не были найдены, а дыра в стене была значительно меньше, чем размах крыльев этого самолета", ― вспоминает Фурсов.
О других странных совпадениях, связанных с терактом 11 сентября, случайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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