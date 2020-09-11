Начался суд по делу Дмитрия Семченко

Источник материала: Onliner

Вчера около 16:40—17:00 в квартиру Дмитрия и Юлии Семченко пришли сотрудники милиции в штатском. Дмитрия отвезли во Фрунзенское РУВД, чтобы выяснить, участвовал ли он в несанкционированных массовых мероприятиях. Спустя три часа журналиста не отпустили. Родственники узнали, что мужчину забрали в ИВС на Окрестина. По нашей информации, Дмитрия сегодня будут судить в суде Фрунзенского района. Ему вменяют участие в несанкционированном массовом мероприятии.

— Сегодня с утра я была во Фрунзенском РУВД. Изначально мне говорили, что его привезут в РУВД и суд будет там, — рассказала Onliner Юлия Семченко. — Потом выяснилось, что Дима останется в ИВС и суд будет происходить дистанционно по Skype. А вот когда — мне не скажут. Сказали, что суд состоится с 11:00 до 14:00. Я планирую ехать с передачей на Окрестина к 14:00. Посмотрим, что будет дальше.

Суд

12:27. В суде Фрунзенского района началось заседание по делу Дмитрия Семченко, бывшего журналиста ОНТ. Его обвиняют по ч.1 ст. 23.34 КоАП. Дмитрия судят по видеосвязи, в зале, кроме судьи и секретаря, только два журналиста. Бывший глава президентского пула на ОНТ говорит, что сейчас нигде не работает.

Согласно протоколу, 16 августа Семченко с 14:30 до 15:10 находился возле Дворца спорта и участвовал в несанкционированном митинге, выкрикивал лозунги.

— Я признаю, что в это время был там, но я тогда там был как журналист и с соответствующим удостоверением. Общался с людьми, чтобы выяснить обстоятельства и мнения, почему они там находятся. Я выяснял как журналист ситуацию. Мне нужно было понять, что чувствует общество. Я журналист и занимал очень ответственный пост. Я не могу сказать, что принимал участие в митинге. У меня не было ни флага, ни транспаранта , ни к чему не призывал, — говорит он.

Дмитрий говорит, что вчера к нему домой приехали сотрудники уголовного розыска и задержали.

(будет дополнено)

Дмитрий Семченко работал на ОНТ с 2009 года, он был заведующим отделом политических обозревателей и главой президентского пула на телеканале. Лауреат Национального телевизионного конкурса «Телевершина». 13 августа он положил заявление об увольнении на стол. Позже он объяснил свою позицию в социальных сетях.

«Я мог бы найти тысячу причин себя оправдать. Прикрыться страхом за семью и маленького ребенка. «Поверить» руководителям, которые обещают начать показывать правду. Помогать им замазывать тональником гнойную рану на теле страны. Но потом на старости лет, когда не греет плед и не приносит радость вкусная еда, а согревают лишь воспоминания, я бы не смог вспомнить ничего, кроме этих дней. Я бы разбирал их по минутам, мечтая лишь об одном — вернуться назад и сделать все по совести», — писал Семченко.

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