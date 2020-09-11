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Появились подробности о фестивале «День танкиста», который в этом году пройдет онлайн

11.09.2020 13:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Wargaming рассказали подробности того, как World of Tanks проведет фестиваль «День танкиста», который в этом году пройдет онлайн из-за эпидемиологической обстановки.


В программе трансляции, которая начнется днем 13 сентября, — турнир «Клановый суперкубок» и финал турнира «Стальной охотник 2020. Турнир блогеров». Также «танкисты» смогут зарегистрироваться для участия в личном онлайн-зачете.

Турнир «Клановый суперкубок» начнут показывать в 17.00 по Москве 13 сентября. В нем сойдутся сильнейшие команды СНГ и европейского региона, представляющие кланы MERCY и FAME. В 19.00 по Москве начнется финал турнира «Стальной охотник 2020. Турнир блогеров», где 20 блогеров сразятся между собой за призовой фонд в 1 390 000 российских рублей на отдельном сервере.

В личном зачете сможет принять участие любой игрок с 1000 или более боев, который зарегистрируется на турнир до 23.59 по Москве 13 сентября. Всем участникам будет доступна одна специальная боевая задача, выполнять которую можно будет ежедневно с 11.00 до 23.59 по Москве с 16 до 20 сентября на технике VIII уровня в случайных боях и вне взвода. Игроки с 1000—9999 боями попадут во второй дивизион, «танкисты» с более чем 10 000 боев — в первый, который, в свою очередь, будет разделен на три группы в зависимости от позиции игрока в рейтинге.

Все участники личного зачета, выполнившие условия, получат праздничные надписи, эмблемы, декали и медаль. Итоговый рейтинг каждого будет сформирован исходя из суммарного чистого опыта за 10 лучших боев из 30 после выполнения задачи. Лучшие участники (в общей сложности 1000) получат премиум-технику и золото.

Участникам личного зачета рекомендуется записывать реплеи боев — их могут запросить после завершения соревнования.

Узнайте больше о «Дне танкиста — 2020» можно на сайте.

 
 
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