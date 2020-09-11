ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что такое «бардотка» и какой дизайнер приехал в Беларусь на закате СССР. Тест по истории моды

11.09.2020 13:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Понятно, что в текущей общественно-политической обстановке большинству не до моды, но порой так хочется на минутку отвлечься от новостных сводок на что-то менее драматичное. Редакция LADY предлагает развлечься и пройти тест на знание истории моды.

Материал подготовлен на основе следующей литературы:

История моды. 100 платьев, изменивших мир. Марни Фогг Спб, 2015

Молодые и красивые. Мода двадцатых годов. О.А. Хорошилова. Москва, 2016

История моды с 18 по 20 век. Коллекция института костюма Киото. Москва, 2008

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Пропал 16-летний Тимур: его пытали силовики, а теперь хотят обвинить в массовых беспорядках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика