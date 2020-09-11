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Что такое «бардотка» и какой дизайнер приехал в Беларусь на закате СССР. Тест по истории моды
Источник материала: Tut.by
Понятно, что в текущей общественно-политической обстановке большинству не до моды, но порой так хочется на минутку отвлечься от новостных сводок на что-то менее драматичное. Редакция LADY предлагает развлечься и пройти тест на знание истории моды.
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