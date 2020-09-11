Что такое «бардотка» и какой дизайнер приехал в Беларусь на закате СССР. Тест по истории моды

Источник материала: Tut.by

Понятно, что в текущей общественно-политической обстановке большинству не до моды, но порой так хочется на минутку отвлечься от новостных сводок на что-то менее драматичное. Редакция LADY предлагает развлечься и пройти тест на знание истории моды.

Материал подготовлен на основе следующей литературы: История моды. 100 платьев, изменивших мир. Марни Фогг Спб, 2015 Молодые и красивые. Мода двадцатых годов. О.А. Хорошилова. Москва, 2016 История моды с 18 по 20 век. Коллекция института костюма Киото. Москва, 2008