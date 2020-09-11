Красная линия: каким должен быть курс доллара, чтобы рублевый вклад принес прибыль?

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Для анализа депозитов мы выбрали только краткосрочные рублевые вклады сроком до месяца (35 дней) и ставкой не ниже 18% годовых. В расчетную сумму инвестиции взяли 10 000 белорусских рублей. Делать меньший вклад особого смысла нет, так как за месяц не успеет накопиться приличная сумма.

В итоге в нашем списке оказались следующие вклады: