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Красная линия: каким должен быть курс доллара, чтобы рублевый вклад принес прибыль?

11.09.2020 13:09 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Для анализа депозитов мы выбрали только краткосрочные рублевые вклады сроком до месяца (35 дней) и ставкой не ниже 18% годовых. В расчетную сумму инвестиции взяли 10 000 белорусских рублей. Делать меньший вклад особого смысла нет, так как за месяц не успеет накопиться приличная сумма.

В итоге в нашем списке оказались следующие вклады:

 
 
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В последние дни на белорусском рынке депозитов идут настоящие гонки между банками кто предложит более высокую ставку по краткосрочным вкладам до месяца. У многих...
 
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