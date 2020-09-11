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Красная линия: каким должен быть курс доллара, чтобы рублевый вклад принес прибыль?
Источник материала: Myfin
Для анализа депозитов мы выбрали только краткосрочные
В итоге в нашем списке оказались следующие вклады:
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В последние дни на белорусском рынке депозитов идут настоящие гонки между банками кто предложит более высокую ставку по краткосрочным вкладам до месяца. У многих...
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