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Алексиевич просит ООН отправить в Беларусь наблюдательную миссию

11.09.2020 13:13 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич обратилась к Организации объединенных наций с просьбой направить в нашу страну наблюдательную миссию.

Призыв Алексиевич поддержал генеральный секретарь организации «Репортеры без границ» Кристов Делуар и глава БАЖ Андрей Бастунец.

«Мы призываем ООН направить в Беларусь мониторинговую миссию, чтобы они могли засвидельствовать нарушение законодательства в отношении журналистов», - отметила писатель.

Алексиевич, Бастунец и Делуар также призвали Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе «включить свободу печати в качестве приоритета в свое предложение о посредничестве в урегулировании кризиса».

Отметим, что во время длящихся уже больше месяца в Беларуси акций протеста, силовики неоднократно мешали работе журналистов и задерживали их, кроме того, крупнейшие независимые СМИ страны были заблокированы Министерством информации, МИД лишил аккредитации иностранные СМИ, журналистов из других стран, которых также задерживали во время акций протеста, из страны высылали с запретом на въезд.

 
 
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Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич обратилась к Организации объединенных наций с просьбой направить в нашу страну наблюдательную...
 
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