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Кремль подтвердил визит Лукашенко 14 сентября

11.09.2020 13:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко 14 сентября полетит в Москву на переговоры с Путиным. Это будет первый с начала протестов выезд Лукашенко за пределы страны.

Кремль официально подтвердил дату визита Лукашенко. Но, ни пресс-конференции, ни подписания документов не планируется.

"Визит Лукашенко в Россию состоится 14 сентября. Это будет рабочий визит, у него будет общение с Путиным. Подписание документов, пресс-конференция или заявления для прессы по итогам переговоров не планируется", — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В лучшем случае об итогах переговоров прессу проинформируют через сообщения пресс-служб.

 
 
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Лукашенко 14 сентября полетит в Москву на переговоры с Путиным. Это будет первый с начала протестов выезд Лукашенко за пределы страны.
 
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