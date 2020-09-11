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Представитель госсекретариата Ватикана посещает Беларусь
Источник материала: АФН
В Беларусь с рабочим визитом приехал секретарь по отношениям с государствами Государственного секретариата Святого Престола, архиепископ Пол Ричард Галлахер.
Как сообщил МИД РБ, визит продлится с 11 по14 сентября.
"Сегодня запланирована встреча министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с архиепископом Полом Ричардом Галлахером", - сообщили в МИД.
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В Беларусь с рабочим визитом приехал секретарь по отношениям с государствами Государственного секретариата Святого Престола, архиепископ Пол Ричард Галлахер.
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