ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Финконтроль ищет белорусов, которые пересылали или получали деньги

11.09.2020 13:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Добропорядочные граждане и пользуетесь системами переводов денежных средств исключительно для пересылки денег родственникам, возврата долга, ну еще может для помощи человеку, попавшему в беду или для покупки корма бездомным котятам (собачкам).


Но есть еще другие люди, те самые, которые используют переводы денег исключительно с целью финансирования террористической деятельности и легализации доходов, полученных преступным путем. Есть еще отдельная группа, которая переводит деньги с целью финансирования распространения оружия массового поражения.
 
Департамент финансового мониторинга Беларуси ищет именно таких людей. Недавно в банки был отправлен запрос о предоставлении информации обо всех денежных переводах, отправленных и полученных гражданами Беларуси с марта 2020 года по сентябрь 2020 года включительно. Интересуют все переводы по всем частным системам переводов (извините за тавтологию).

Если у банков будет мало сведений, департамент рекомендует запросить их у представителей частных систем переводов денег.

Место отправления денег должно совпадать с следующими странами:
Афганистан
Иордания
Ливан
Сирия
Турция
Ирак
Пакистан
Ливия
Йемен
Бангладеш

Банкам дали срок для ответа: не позднее 10.10.2020 – информацию за третий квартал, и не позднее 20.09.2020 информацию по второму кварталу.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Добропорядочные граждане и пользуетесь системами переводов денежных средств исключительно для пересылки денег родственникам, возврата долга, ну еще может для...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кремль подтвердил: Лукашенко приедет в Россию 14 сентября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика