Финконтроль ищет белорусов, которые пересылали или получали деньги





Но есть еще другие люди, те самые, которые используют переводы денег исключительно с целью финансирования террористической деятельности и легализации доходов, полученных преступным путем. Есть еще отдельная группа, которая переводит деньги с целью финансирования распространения оружия массового поражения.

Департамент финансового мониторинга Беларуси ищет именно таких людей. Недавно в банки был отправлен запрос о предоставлении информации обо всех денежных переводах, отправленных и полученных гражданами Беларуси с марта 2020 года по сентябрь 2020 года включительно. Интересуют все переводы по всем частным системам переводов (извините за тавтологию).





Если у банков будет мало сведений, департамент рекомендует запросить их у представителей частных систем переводов денег.





Место отправления денег должно совпадать с следующими странами:

Афганистан

Иордания

Ливан

Сирия

Турция

Ирак

Пакистан

Ливия

Йемен

Бангладеш





Банкам дали срок для ответа: не позднее 10.10.2020 – информацию за третий квартал, и не позднее 20.09.2020 информацию по второму кварталу.