|
Кремль подтвердил: Лукашенко приедет в Россию 14 сентября
Источник материала: Партизан
Пресс-конференция по итогам визита и подписание каких-либо документов не планируются
Лукашенко прибудет в Россию с визитом в понедельник, 14 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, подписания документов и пресс-конференции во время визита не планируется. В каком городе будет проходить встреча Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным, будет уточнено позднее.
Ранее власти Беларуси и России заявляли, что Лукашенко приедет в Россию в ближайшее время, но не называли точной даты визита.
В Беларуси с 9 августа проходят массовые акции протеста. Они начались после того, как ЦИК объявил о победе на президентских выборах Александра Лукашенко.
Главная соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская объявленные ЦИК результаты не признала, заявив о многочисленных фальсификациях.
Против участников акций протеста применялась сила, в изоляторах их пытали и жестоко избивали. Несколько человек погибли.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-конференция по итогам визита и подписание каких-либо документов не планируются
|
Свежие газеты
Архив (Разное)