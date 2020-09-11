Кремль подтвердил: Лукашенко приедет в Россию 14 сентября

Лукашенко прибудет в Россию с визитом в понедельник, 14 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





По словам Пескова, подписания документов и пресс-конференции во время визита не планируется. В каком городе будет проходить встреча Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным, будет уточнено позднее.





Ранее власти Беларуси и России заявляли, что Лукашенко приедет в Россию в ближайшее время, но не называли точной даты визита.





В Беларуси с 9 августа проходят массовые акции протеста. Они начались после того, как ЦИК объявил о победе на президентских выборах Александра Лукашенко.





Главная соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская объявленные ЦИК результаты не признала, заявив о многочисленных фальсификациях.





Против участников акций протеста применялась сила, в изоляторах их пытали и жестоко избивали. Несколько человек погибли.