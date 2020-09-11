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Кремль подтвердил: Лукашенко приедет в Россию 14 сентября

11.09.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-конференция по итогам визита и подписание каких-либо документов не планируются

Лукашенко прибудет в Россию с визитом в понедельник, 14 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, подписания документов и пресс-конференции во время визита не планируется. В каком городе будет проходить встреча Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным, будет уточнено позднее.

Ранее власти Беларуси и России заявляли, что Лукашенко приедет в Россию в ближайшее время, но не называли точной даты визита.

В Беларуси с 9 августа проходят массовые акции протеста. Они начались после того, как ЦИК объявил о победе на президентских выборах Александра Лукашенко. 

Главная соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская объявленные ЦИК результаты не признала, заявив о многочисленных фальсификациях. 

Против участников акций протеста применялась сила, в изоляторах их пытали и жестоко избивали. Несколько человек погибли.
 
 
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Пресс-конференция по итогам визита и подписание каких-либо документов не планируются
 
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