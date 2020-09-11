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Агипроп: RT признал, что в Беларуси работают 32 его сотрудника
Источник материала: Партизан
Российский канал RT признал, что в Беларуси сейчас работают 32 его сотрудника. При этом они консультируют белорусских коллег «по множеству вопросов».
Так же, как мы это делали в Тунисе, Венесуэле, на Кубе, а Симоньян даже лично консультировала китайцев. Это часть нашей работы, и всегда ею была. Никто из сотрудников RT на белорусском ТВ не работает.
Персонал RT перемещается между Беларусью и Россией на автотранспорте. При этом канал не уточняет, на основании каких документов журналистов и техперсонал пограничная служба ФСБ выпускает в Беларусь.
Сотрудники размещаются в четырех гостиницах.
Как сообщалось, не так давно Александр Лукашенко заявил, что пригласил в Беларусь российских журналистов после того, как некоторые сотрудники БТ «выскочили на улицы и начали митинговать».
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Российский канал RT признал, что в Беларуси сейчас работают 32 его сотрудника. При этом они консультируют белорусских коллег «по множеству вопросов».
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