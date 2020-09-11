ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Агипроп: RT признал, что в Беларуси работают 32 его сотрудника

11.09.2020 13:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Российский канал RT признал, что в Беларуси сейчас работают 32 его сотрудника. При этом они консультируют белорусских коллег «по множеству вопросов».



Так же, как мы это делали в Тунисе, Венесуэле, на Кубе, а Симоньян даже лично консультировала китайцев. Это часть нашей работы, и всегда ею была. Никто из сотрудников RT на белорусском ТВ не работает.

Персонал RT перемещается между Беларусью и Россией на автотранспорте. При этом канал не уточняет, на основании каких документов журналистов и техперсонал пограничная служба ФСБ выпускает в Беларусь.

Сотрудники размещаются в четырех гостиницах.

Как сообщалось, не так давно Александр Лукашенко заявил, что пригласил в Беларусь российских журналистов после того, как некоторые сотрудники БТ «выскочили на улицы и начали митинговать».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский канал RT признал, что в Беларуси сейчас работают 32 его сотрудника. При этом они консультируют белорусских коллег «по множеству вопросов».
 
Новости дня
Новости разные
 
Появились подробности о фестивале «День танкиста», который в этом году пройдет онлайн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика