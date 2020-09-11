Агипроп: RT признал, что в Беларуси работают 32 его сотрудника









Так же, как мы это делали в Тунисе, Венесуэле, на Кубе, а Симоньян даже лично консультировала китайцев. Это часть нашей работы, и всегда ею была. Никто из сотрудников RT на белорусском ТВ не работает.





Персонал RT перемещается между Беларусью и Россией на автотранспорте. При этом канал не уточняет, на основании каких документов журналистов и техперсонал пограничная служба ФСБ выпускает в Беларусь.





Сотрудники размещаются в четырех гостиницах.





Как сообщалось, не так давно Александр Лукашенко заявил, что пригласил в Беларусь российских журналистов после того, как некоторые сотрудники БТ «выскочили на улицы и начали митинговать».



