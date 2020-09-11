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Надежда Скардино: стране нанесен огромный имиджевый удар. Кто после такого захочет ехать в Беларусь?

11.09.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Олимпийская чемпионка по биатлону в составе сборной Беларуси Надежда Скардино в интервью Прессболу поделилась мнением о происходящем в стране, а также рассказала о реакции в швейцарской прессе.




- Сейчас ты в Швейцарии, но, вижу, следишь за происходящим в Беларуси.

- Ну а как иначе? Я прожила в Беларуси семнадцать лет, и это моя страна. Следила за событиями еще до выборов, когда только начали появляться те, кто хотел зарегистрироваться в кандидаты в президенты. Уже тогда обстановка накалялась, стало неспокойно. Пострадали даже те, кто просто стоял в очереди в магазин национальной символики…

Я лично знаю людей, которые хотели стать наблюдателями на выборах, но не проходили в состав комиссий — ни один из моих знакомых туда не прошел. Это тоже нагнетало обстановку. Но то, что случилось потом, — мне вообще было сложно представить такое.

Беларуси нанесен огромный имиджевый удар. Если раньше были какие-то усилия дипломатов, они рассказывали о нашей стране как о безопасном и красивом месте в центре Европы, то теперь все старания сведены на нет. Иностранные СМИ наполнены репортажами и фотографиями, которые вызывают настоящий шок. Кто после такого захочет ехать в Беларусь?
 
 
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Олимпийская чемпионка по биатлону в составе сборной Беларуси Надежда Скардино в интервью Прессболу поделилась мнением о происходящем в стране, а также...
 
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