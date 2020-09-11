В офис проекта «Имена» пришли люди в масках. Как оказалось, с письмом

dev.by дозвонился до редактора «Имён» Катерины Киселёвой. Она сказала, что сама ничего не знает, поскольку работает сегодня из дома, и сейчас выясняет, что происходит. Телефон создательницы и руководителя платформы Екатерины Синюк сначала был недоступен. Сейчас звонки сбрасывают. дозвонился до редактора «Имён» Катерины Киселёвой. Она сказала, что сама ничего не знает, поскольку работает сегодня из дома, и сейчас выясняет, что происходит. Телефон создательницы и руководителя платформы Екатерины Синюк сначала был недоступен. Сейчас звонки сбрасывают.





Onliner удалось связаться с Екатериной, и она отметила, что сама узнаёт обо всём из соцсетей. удалось связаться с Екатериной, и она отметила, что сама узнаёт обо всём из соцсетей.





— Точно знаю, что приходил милиционер с письмом из ОБЭП. На него мы ответим на следующей неделе. Про балаклавы — не знаю. Мы сейчас мало работаем в офисе, поэтому там никого нет. Сейчас кто-то поедет узнавать, что происходит.





В бизнес-центре «Покровский» журналисту портала сказали, что милиция приходила, оставили «бумажку» и все ушли.





Есть вероятность, что появление силовиков в офисе «Имён» связано с недавним заявлением министерства юстиции о незаконности сборов финансовых средств в поддержку протестующих.





Проект «Имена» запущен в апреле 2016 года. Это некоммерческая благотворительная медиаплатформа, где тысячи людей собирают деньги на работу общественных организаций, решающих социальные проблемы в Беларуси. С 2018 года «Имена» работают не только как онлайн-журнал, но и как фонд.