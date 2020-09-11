Счета PandaDoc заблокированы, 250+ сотрудников не могут получить зарплату

— Мы не можем выплатить заработную плату более чем 250 сотрудникам, не можем выплатить налоги и отчисления ФСЗН. Эти суммы значительно больше сумм, которые фигурируют в деле.





Создан юридический прецедент, который позволяет прийти к любой ИТ-компании, которая вернула НДС, и арестовать ее сотрудников. Фактически, почти всем ИТ-компаниям можно предъявить такие же обвинения, — заявляют сотрудники PandaDoc.





Уголовное преследование компания связывает с частной инициативой со-основателей компании Микиты Микадо и Сергея Борисюка по сбору денег для силовиков, которые решили сменить профессию.





Но для ареста нужны были другие причины. По одной из версий команды PandaDoc, такой причиной мог быть возврат сумм налоговых вычетов по НДС.





— Если речь идет о возврате налоговых вычетов по НДС, то очень сложно представить даже возможность неправомерного возврата, так как этот процесс строго регулируется государством, — заявляют в компании.





По второй версии, дело на сотрудников могли завести из-за реализации старой техники сотрудникам и третьим лицам. Такая возможность у резидентов ПВТ появилась благодаря Декрету № 8. По словам сотрудников PandaDoc, «все было реализовано в соответствии с новым законодательством».