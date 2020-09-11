ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Счета PandaDoc заблокированы, 250+ сотрудников не могут получить зарплату

11.09.2020 13:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В PandaDoc сообщили, что заблокированы счета компании. Это связано с арестом четырёх сотрудников, которых обвиняют в хищении 107 тысяч рублей. Между тем к самой компании у правоохранительных органов нет претензий.

— Мы не можем выплатить заработную плату более чем 250 сотрудникам, не можем выплатить налоги и отчисления ФСЗН. Эти суммы значительно больше сумм, которые фигурируют в деле.

Создан юридический прецедент, который позволяет прийти к любой ИТ-компании, которая вернула НДС, и арестовать ее сотрудников. Фактически, почти всем ИТ-компаниям можно предъявить такие же обвинения, — заявляют сотрудники PandaDoc.

Уголовное преследование компания связывает с частной инициативой со-основателей компании Микиты Микадо и Сергея Борисюка по сбору денег для силовиков, которые решили сменить профессию.

Но для ареста нужны были другие причины. По одной из версий команды PandaDoc, такой причиной мог быть возврат сумм налоговых вычетов по НДС.

— Если речь идет о возврате налоговых вычетов по НДС, то очень сложно представить даже возможность неправомерного возврата, так как этот процесс строго регулируется государством, — заявляют в компании.

По второй версии, дело на сотрудников могли завести из-за реализации старой техники сотрудникам и третьим лицам. Такая возможность у резидентов ПВТ появилась благодаря Декрету № 8. По словам сотрудников PandaDoc, «все было реализовано в соответствии с новым законодательством».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В PandaDoc сообщили, что заблокированы счета компании. Это связано с арестом четырёх сотрудников, которых обвиняют в хищении 107 тысяч рублей. Между тем к самой компании...
 
Новости дня
Новости разные
 
Красная линия: каким должен быть курс доллара, чтобы рублевый вклад принес прибыль?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика