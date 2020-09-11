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Неизвестные в штатском устроили "хапун" возле Минского областного суда

11.09.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Возле Минского областного суда задержали около 10 человек

Утром 11 сентября люди пришли к зданию Минского областного суда. Здесь происходит рассмотрение дела против стачкома "Беларуськалия": суд должен решить, законно ли происходит их забастовка.

Люди пришли поддержать бастующих. Однако вскоре к зданию суда подъехал бусик с неизвестными в гражданской одежде. Они задержали около десяти человек, преимущественно девушек.
 
 
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Возле Минского областного суда задержали около 10 человек
 
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