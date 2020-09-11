Утром 11 сентября люди пришли к зданию Минского областного суда. Здесь происходит рассмотрение дела против стачкома "Беларуськалия": суд должен решить, законно ли происходит их забастовка.





Люди пришли поддержать бастующих. Однако вскоре к зданию суда подъехал бусик с неизвестными в гражданской одежде. Они задержали около десяти человек, преимущественно девушек.