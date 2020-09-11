В Беларуси аттестовано 500 налоговых консультантов, чем они могут помочь





















Чтобы получить доступ на профессиональный рынок, будущим специалистам этого профиля нужно сдать квалификационный экзамен, добавили в ведомстве.





"К настоящему моменту урегулированы все ключевые для работы налоговых консультантов вопросы", ― сказал заместитель Министра по налогам и сборам Владимир Муквич.





Институт налогового консультирования начал свою работу в апреле 2018 года, сейчас "происходит дошлифовка, усовершенствование отдельных моментов в их деятельности", сообщил глава ведомства.





Основная задача таких специалистов ― помочь своим клиентам-налогоплательщикам вовремя и качественно выполнить свои налоговые обязанности. К примеру, указать на имеющиеся налоговые льготы, рассчитать для клиента возможные альтернативы действий.





Кроме того, налоговые консультанты продолжают подсказывать те места, те нормы в налоговом законодательстве, которые нуждаются в корректировках или более точных формулировках.







