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Пропал 16-летний Тимур: его пытали силовики, а теперь хотят обвинить в массовых беспорядках

11.09.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пропал Тимур Мицкевич — тот самый 16-летний парень, которого жестоко пытали силовики после задержания 12 августа во время протестов. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».



Он находился на лечении в УЗ «2-я городская детская клиническая больница», откуда 08.09.2020 около 14:00 ушел в неизвестном направлении и пропал. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Напомним, что Тимура задержали 12 августа в районе Каменной Горки, а 13 августа привезли в 3-ю детскую больницу Минска из Партизанского РУВД с множеством страшных диагнозов: черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, открытым переломом скуло-орбитального комплекса, судорожным синдромом, параорбитальной гематомой справа, множественными ушибами мягких тканей и конечностей, травматическими эрозиями роговицы обоих глаз. 

Позже семья Тимура рассказала, что силовики выдавливали парню дубинкой глаза и истязали другими способами.

3 сентября подростка задержали и отвезли на допрос в рамках ст. 293 УК (Массовые беспорядки). Следователи заявили, что подросток активно участвовал в массовых беспорядках и причастен к вооруженному нападению на водителя грузового автомобиля МАЗ. После допроса он снова попал в больницу, откуда и пропал.
 
Теги: Минск
 
 
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Пропал Тимур Мицкевич — тот самый 16-летний парень, которого жестоко пытали силовики после задержания 12 августа во время протестов. Об этом сообщает...
 
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