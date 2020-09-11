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Серена Уильямс: Азаренко вышла на новый уровень. Она доставала мячи, которые обычно не достает
Источник материала: Партизан
23-кратная победительница турниров "Большого шлема" Серена Уильямс рассказала о причинах поражения от Виктории Азаренко (6:1, 3:6, 3:6) в полуфинале "US Open"-2020.
- Я очень мощно начала. Она просто продолжала бороться. Она перестроилась и играла все лучше и лучше. Может, в какой-то момент я немного переборщила с напором. Она очень хорошо играла.
- Вы провели отличный первый сет, вышли очень заряженной. Что произошло между первым и вторым сетом?
- Думаю, что я совершила больше ошибок, гораздо больше. Видимо, мало выигрывала на второй подаче. У меня не было подачи. Точнее, я хорошо подавала, но не доминировала, как должна была. Сделала несколько принципиальных ошибок на приеме во втором сете, когда, наверное, должна была сыграть лучше. Не знаю. Вот что, по-моему, случилось.
Думаю, она начала очень, очень хорошо играть. Она доставала мячи, которые обычно не достает, ей удавались удары, которые обычно не удаются. Она вышла на новый уровень.
- Можете рассказать, что именно произошло с вашим голеностопом в третьем сете?
- Ничего страшного. Я просто потянулась, когда побежала за мячом. Вообще, дело было не в голеностопе, а в ахилле. Я его перенапрягла, был довольно напряженный момент. Но это совсем не повлияло на мою игру, только на один розыгрыш, — приводит слова Уильямс
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23-кратная победительница турниров "Большого шлема" Серена Уильямс рассказала о причинах поражения от Виктории Азаренко (6:1, 3:6, 3:6) в полуфинале "US Open"-2020.
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