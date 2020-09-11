Протесты не заглушить арестами. Мировые СМИ о Беларуси









В Беларуси спустя месяц после президентских выборов продолжаются многочисленные протесты. Митингующие не согласны с результатами голосования и требуют отставки Лукашенко.





Телеграф. Что авторитетные СМИ пишут об этом на этой неделе, почитал





Восстание в Беларуси — повторение событий в Украине?

США, National Interest





Россия продолжает свой экспансионизм из Сирии, через Крым и Донбасс вплоть до Ливии. Очередным театром соперничества с Западом становится Беларусь.





Беларусь является частью европейского театра, но она также является объектом всесторонней глобальной конкуренции. Слабость и уязвимость в Северо-Восточной Европе будет служить искушением для противников в Восточной Азии.





Следует готовиться к наихудшим сценариям: за наступлением России на Беларусь может последовать наступление Китая на Гонконг или даже Тайвань.





Чтобы предотвратить такое катастрофическое развитие событий, следует ясно выражать свою готовность выполнять свои обязательства, укреплять наш альянс и выстраивать оборонную стратегию, соответствующую не прошлой войне, а сегодняшней обстановке.









Героиня против воли

Le Parisien, Франция





Вот две стороны Светланы Тихановской: сдержанная и немного холодная женщина, которая страшится огня прожекторов, и харизматичный деятель на политической сцене. Символ усталости белорусского народа от режима Лукашенко.





Именно так описывает ее философ и писатель Бернар-Анри Леви, который встретился с ней в Вильнюсе, где она скрывается после президентских выборов.





«Это до странного робкая женщина без видимой харизмы», — говорит философ, отмечая, что он был впечатлен ее характером и скромностью.





«Она излучает нечто невероятное, но в частной беседе уходит в себя. Когда я видел в СМИ другую сторону Светланы Тихановской, это была сильная женщина, которая воплощала в себе момент истории своей страны. Это было прекрасно и трогательно».





Причиной «невероятного преображения» стала отправка детей за границу после звонка с угрозами, считает фотограф Павел Кричко. На другом конце какой-то мужчина спокойным голосом сказал, что она окажется в тюрьме, а дети — в приюте.





«Она восхищает меня. Она возложила на себя огромную ответственность за народ, не побоявшись репрессий», — говорит Кричко.





Как бы то ни было, страх и угрозы стали частью повседневной жизни Светланы.





Какой план у Путина

Foreign Affairs, США





На фоне народных протестов против авторитарного режима Александра Лукашенко в Беларуси западных лидеров беспокоит, как отреагирует Россия.





Для Путина силовое вмешательство в Беларуси почти наверняка не является предпочтительным. Кремль вторгся на территорию Грузии и Украины и оккупировал их, чтобы не дать этим странам сменить геополитический ориентир и пойти на сближение с Западом.





Но при этом кремлевские неоимпериалисты способствовали тому, что в сознании народов этих стран укоренилось идея сопротивления российской оккупации.





А также усилилась народная поддержка идеи евроатлантической интеграции — особенно среди молодых грузин и украинцев. Москва с запозданием осознает, что никакая дезинформация не может переломить эти тенденции.





Поэтому





у Путина в отношении Беларуси есть другой план: захватывать страну постепенно,





не вызывая паники и недовольства, начиная с экономической интеграции и единой валюты , затем политической интеграции через общую внешнюю и оборонную политику и заканчивая созданием полноценного союзного государства, что означало бы фактическое вхождение Беларуси в РФ.





Протесты не заглушить арестами

РБК, Россия





Из семи членов президиума координационного совета белорусской оппозиции на свободе и не за границей осталась только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Протестную активность это не снизит, полагают эксперты.





Задержание Марии Колесниковой может увеличить массовость протестов в ближайшие выходные, уверен глава коммуникационного холдинга Минченко консалтинг Евгений Минченко.





Колесникова показала лидерские качества, которые не демонстрировали ни Тихановская, ни Цепкало, ни остальные оппозиционеры, ее действия на границе соответствовали ожиданиям оппозиционно настроенного общества, так что многие могут выйти в ее поддержку, уверен эксперт.





Действия по разгрому совета Минченко считает ошибочными — Колесникова шла по пути легальной политической борьбы (в конце августа заявила о намерении учредить партию), с ней можно было бы играть в конституционную реформу, изменение избирательной системы, теперь же варианты для маневра у Лукашенко значительно сократились.









Цель Мосвы — не сохранение Лукашенко в кресле

Libaration, Франция





В России через несколько дней ждут Лукашенко, вынужденного находиться в зависимости от Кремля для того, чтобы остаться у власти. Ожидается, что Путин в обмен на свою поддержку потребует значительно усиления интеграции, в частности, экономической.





Во вторник Лукашенко дал длинное интервью нескольким российским государственным СМИ, в котором среди прочих громких объяснений, предназначенных для российской общественности обвинил в протестах США.





«Это американцы! Мы все должны понимать, что сейчас дело не в Беларуси. У них главная цель — Россия! Поэтому вы не расслабляйтесь!», — сказал он.





Своих оппонентов он изображает как настроенных яро антироссийски, а протесты как западный заговор, в конечном счете, направленный на Россию. С одной целью: насторожить российских руководителей, мобилизовать общественное мнение, любой ценой подтолкнуть Москву к его поддержке.





И такой план, судя по всему, срабатывает. Россия, которая вела себя очень сдержанно в течение первой недели демонстраций, ограничиваясь повторением того, что она готова выполнить свои обязательства «в случае агрессии из-за границы», в конечном итоге стала гораздо более открыто взаимодействовать с Лукашенко.





Целью Москвы является скорее окончательное присоединение Беларуси, нежели стремление навсегда удержать у власти непопулярного президента.