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На следующей неделе Европарламент обсудит ситуацию в Беларуси

11.09.2020 13:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Во вторник, 15 сентября, на пленарной сессии Европарламента будет обсуждаться ситуация в Беларуси.

На следующей неделе Европарламент обсудит ситуацию в Беларуси

Как сообщает пресс-служба Европарламента, участие в обсуждении примет высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Голосование по резолюции о ситуации в Беларуси запланировано на 17 сентября.

Кроме Беларуси, евродепутаты также обсудят ситуацию в России и отравление Алексея Навального, ситуацию в Ливане и в восточном Средиземноморье.

Стоит отметить, что в этот же день, 15 сентября, ситуацию в Беларуси планируется также обсудить на заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи Совет Европы (ПАСЕ).

 
 
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Во вторник, 15 сентября, на пленарной сессии Европарламента будет обсуждаться ситуация в Беларуси.
 
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