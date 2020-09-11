На следующей неделе Европарламент обсудит ситуацию в Беларуси

Во вторник, 15 сентября, на пленарной сессии Европарламента будет обсуждаться ситуация в Беларуси.





Как сообщает пресс-служба Европарламента, участие в обсуждении примет высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Голосование по резолюции о ситуации в Беларуси запланировано на 17 сентября.

Кроме Беларуси, евродепутаты также обсудят ситуацию в России и отравление Алексея Навального, ситуацию в Ливане и в восточном Средиземноморье.

Стоит отметить, что в этот же день, 15 сентября, ситуацию в Беларуси планируется также обсудить на заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи Совет Европы (ПАСЕ).